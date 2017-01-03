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Göz6 Seksenikinci Bölüm Bireysel Oyunu (03/01/2017)

Final haftasında erkekler takımı arasında geçen bireysel mücadeleyi kazanan Bulut oldu. Final haftasında erkekler takımı arasında geçen bireysel mücadeleyi kazanan Bulut oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 3.1.2017 23:47:00
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