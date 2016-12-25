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Göz6 Evinde İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

Halk oylamasında birinci olan Bulut, ikinci elenme adayı olarak Erdi'nin ismini verdi. Halk oylamasında birinci olan Bulut, ikinci elenme adayı olarak Erdi'nin ismini verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2016 01:47:00
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