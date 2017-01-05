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Göz6 84. Bölüm Tanıtımı

Göz6'da finali yaklaşıyor. Göz6'da finali yaklaşıyor. Kızlar evinde final koltuğuna oturacak isimler belli oldu. Bu akşam erkekler evindeki finalistler belirlenecek.
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Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 19:47:00
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