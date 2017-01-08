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Gökhan ve Hakan'ın Kahkahaya Boğan Anısı!

Gökhan ve Hakan ilkokul yıllarındaki anısını anlatınca stüdyo kahkahaya boğuldu. Gökhan ve Hakan ilkokul yıllarındaki anısını anlatınca stüdyo kahkahaya boğuldu.
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Haber Yayın Tarihi: 8.1.2017 22:36:00
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