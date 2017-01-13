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Gökhan Ne Diyeceğini Bilemedi...

Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar'ın Mehmet Bilen için söylediği sözler üzerine söyleyecek bişey bulamadı. Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar'ın Mehmet Bilen için söylediği sözler üzerine söyleyecek bişey bulamadı.
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Gökhan Özoğuz, Mehmet Bilen, Hülya Avşar

Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 22:46:00
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