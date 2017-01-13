Gökhan Ne Diyeceğini Bilemedi... Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar'ın Mehmet Bilen için söylediği sözler üzerine söyleyecek bişey bulamadı. Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar'ın Mehmet Bilen için söylediği sözler üzerine söyleyecek bişey bulamadı.