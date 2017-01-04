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"Göğüs Estetiği Olacağım" Deyip Dilenen İngiliz Mankene Ahlaksız Teklif

Kanser hastalarına destek olmak için rol yapıp "göğüs estetiği" olacağım diyerek dilenen mankene bir erkek sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu.

İngiltere'de bir model göğüs estetiği yapmak için Londra'nın en kalabalık caddelerinin birinde tanımadığı insanlardan para dilendi. Bazı insanlar modele para verirken bazıları modele sırtlarını döndüler.

FOTOĞRAF ŞARTIYLA YARDIM YAPMAYI KABUL ETTİ

Modele para yardımı yapan bazı insanlar karşılığında bazı şeyler istyediler. Bir adam modele yaklaşıp kendisi ile fotoğraf çektirmesi şartı ile kendisine para vereceğini söyledi.

AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU

Başka bir adam ise modele yaklaşıp ameliyat için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sordu.
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Haber Yayın Tarihi: 4.1.2017 21:19:00
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