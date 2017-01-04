Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Gezegen Mehmet, Didem Özfiliz ile Evlendi

Türkiye'nin en çok bilinen radyocularından biri olan Gezegen Mehmet, aile arasında düzenlenen sade bir törenle Didem Özfiliz ile hayatını birleştirdi.

Kral Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, nam-ı diğer "Gezegen Mehmet", önceki akşam aile arasında yapılan nikah töreni ile hayatını Didem Özfiliz ile birleştirdi.

DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİLER

Mehmet Akbay - Didem Özfiliz çifti; 3 Ocak akşamı 600 kişilik bir düğün töreni ile dünya evine girmeyi planlamışlardı. Ancak çift, ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı düğünü iptal edip aile arasında nikah kıymayı tercih etti.

GELİNİN ŞAHİDİ FERİT ŞAHENK OLDU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın kıydığı nikahta gelinin şahitliğini Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, damadın şahitliğini ise Diana Şahenk yaptı.
Haberin devamı için tıklayın

Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   