Gezegen Mehmet, Didem Özfiliz ile Evlendi

Kral Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, nam-ı diğer "Gezegen Mehmet", önceki akşam aile arasında yapılan nikah töreni ile hayatını Didem Özfiliz ile birleştirdi.
DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİLER
Mehmet Akbay - Didem Özfiliz çifti; 3 Ocak akşamı 600 kişilik bir düğün töreni ile dünya evine girmeyi planlamışlardı. Ancak çift, ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı düğünü iptal edip aile arasında nikah kıymayı tercih etti.
GELİNİN ŞAHİDİ FERİT ŞAHENK OLDU
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın kıydığı nikahta gelinin şahitliğini Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, damadın şahitliğini ise Diana Şahenk yaptı.