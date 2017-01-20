Genç Yıldız Ender Emek Son Şarkısının Klibiyle Arapların Gönlünü Fethetti

Genç söz yazarı, besteci ve şarkıcı Ender Emek, 2017'ye bomba gibi giren "Biz çoktan ayrıldık"adlı single çalışmasıyla Arapların gönlünü fethetti.

Genç söz yazarı, besteci ve şarkıcı Ender Emek, 2017'ye iddialı başladı. Söz ve bestesi Ender Emek'e ait olan "Biz çoktan ayrıldık "adlı single çalışması DMC etiketiyle piyasaya çıktı. İddialı parça 2017 yılında en çok dinlenilenler listesinde üst sıraları zorlayacak gibi duruyor.

Aranjesini Suat Sakarya'nın yaptığı bu single, unutulamayan tüm "İlk Aşk"ları ve unutulduğu sanılan duyguları yeniden yaşatıyor.

KLİP İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yakışıklı sanatçı Ender Emek, kendisi için çok özel anlam taşıyan bu parçanın klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.