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Furkan Oyunda Yaşanan Tartışma Sebebiyle Özür Diledi!

Furkan iletişim oyununda yaşanan büyük tartışmayla ilgili konseyde özür diledi. Furkan iletişim oyununda yaşanan büyük tartışmayla ilgili konseyde özür diledi.
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Haber Yayın Tarihi: 31.1.2017 23:46:00
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