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Fotoğrafa Bakanlar 'Kendall'ın Diğer Bacağı Nerede?' Sorusunu Soruyor

Kendall Jenner'in kız kardeşi Kylie Jenner ile birlikte poz verdiği fotoğraftaki detay sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Kendall Jenner'ın, kız kardeşi Kylie Jenner ve yakın arkadaşları Hailey Baldwin ile samimi bir şekilde verdiği poz, güzellerin hayranları tarafından son günlerin en çok tartışılan fotoğrafları arasına girdi.

POZDAKİ TERSLİK DİKKAT ÇEKTİ

Jenner kızlarının hayranları bu sefer, kırmızı halıda hangisinin daha güzel göründüğünü ya da hangisinin elbisesinin daha alımlı olduğu konusunda anlaşmazlığa düşmediler. Üç güzel kadının yer aldığı fotoğraf ilk bakışta gayet normal görünse de dikkatli takipçileri pozda bir terslik olduğunu fark etti.
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Kendall Jenner, Sosyal Medya, Tutarsızlık, İnstagram, Instagram

Haber Yayın Tarihi: 18.1.2017 16:31:00
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