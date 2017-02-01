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Fırın Sütlaç Nasıl Yapılır?

Fırın Sütlaç nasıl yapılır? Fırın Sütlaç yapmanın püf noktaları nelerdir? Fırın Sütlaç nasıl yapılır? Fırın Sütlaç yapmanın püf noktaları nelerdir? Gazelle Resort & Spa Mutfak Şefi Ümit Yavuz anlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 1.2.2017 13:02:00
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