Filiz'in Ardından Birbirlerine Girdiler! Göz6 evinde Filiz, finali kılpayı kaçırdı ve elendi. Göz6 evinde Filiz, finali kılpayı kaçırdı ve elendi. Filiz'in ardından Berna söyledikleriyle ortamı gerdi, Erdi ona büyük tepki gösterdi