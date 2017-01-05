Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Filiz'in Ardından Birbirlerine Girdiler!

Göz6 evinde Filiz, finali kılpayı kaçırdı ve elendi. Göz6 evinde Filiz, finali kılpayı kaçırdı ve elendi. Filiz'in ardından Berna söyledikleriyle ortamı gerdi, Erdi ona büyük tepki gösterdi
» » [9134446] Acunn.com



Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 23:26:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   