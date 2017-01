Bu cuma Antalya'da sahne alacak olan Fettah Can, Instagram'dan yaptığı şarkılı paylaşımla takipçilerinin kulağının pasını sildi.

Fettah Can, Cuma akşamı Antalya'da sahne alacak. Fettah Can, sahnede söyleyeceği "Penceremin perdesini havalandıran rüzgar" isimli şarkıyı kamera karşısına geçip, gitarıyla seslendirdi. Fettah Can şarkının videosunu Instagram hesabından, "Bu Cuma Antalya JollyJoker'de söylenir bu şarkı." notuyla paylaştı.