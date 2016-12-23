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FETÖ'den Açığa Alınan O Ses Türkiye Yarışmacısı, Görevine İade Edildi

Geçtiğimiz aylarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarışmacısı Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

YARI FİNALE KADAR YÜKSELMİŞTİ, AÇIĞA ALINDI

'O Ses Türkiye' yarışmasına katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
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» » [9092198] İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Memur, PDY

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 12:17:00
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