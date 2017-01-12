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Fazıl Taşar'a İlginç Konuk

Gün geçmiyor ki Fazıl Taşar bir konuya daha parmak basmasın. Gün geçmiyor ki Fazıl Taşar bir konuya daha parmak basmasın. Bu sefer oğluna yaptığı masrafları geri isteyen adam stüdyoya konuk oldu...
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Haber Yayın Tarihi: 12.1.2017 01:16:00
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