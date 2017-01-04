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Fatih'in Ardından Göz6 Evinde Neler Yaşandı?

Göz6'da finale yaklaşırken erkeklerden elenen Fatih'in vedasının ardından evde neler yaşandı? Göz6'da finale yaklaşırken erkeklerden elenen Fatih'in vedasının ardından evde neler yaşandı?
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Haber Yayın Tarihi: 4.1.2017 23:17:00
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