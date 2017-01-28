Etiler'de Polisten Kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da Yakalandı

Mustafa Ceceli, Etiler'de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı. Ünlü popçu, Zincirlikuyu'da aracının önü kesilerek durduruldu.

Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ünlü popçunun cipi, Etiler'de polisler tarafından durduruldu. Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli'nin peşine düştü.

KADIN ARKADAŞINI YOLDA İNDİRDİ

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent'te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.

SIFIR PROMİL ÇIKTI

Polis ekibi, Ceceli'yi Zincirlikuyu'da aracının önünü keserek durdurdu.