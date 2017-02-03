Esra Erol'dan Diyanet'in Hamlesine Destek: Yoruldum ve Bıktım

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesine ilk yorum deneyimli sunucu Esra Erol'dan geldi.

Diyanet'in cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi, izdivaçla ünlenen Esra Erol'u sevindirdi. 'Yoruldum' diyen Esra Erol düşüncelerini Twitter sayfasında dile getirdi.

"ÇIĞLIĞIMIN FARKINA VARILDI"

Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü cuma hutbesinde skandalları ile gündemden düşmeyen evlilik programlarına yer verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "2 yıllık çığlığımın farkına varıldı" diyen Esra Erol, "Evliliklerin olmadığı evlilik programları" ifadesine yer vererek rakiplerine de göndermede bulundu.