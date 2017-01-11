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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Neden Yayınlanmıyor

Oyuncu Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanmama sebebiyle ilgili paylaştığı yazıda "Kanal ve yöneticiler arasındaki bir durum" ifadelerine yer verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri ekranlarda diziyi ikinci hafta da izleyemeyince oyuncuların sosyal medya hesaplarına sitem ve öfke dolu paylaşımlarda bulunmaya başladı.

DENİZ ÇAKIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı dizilerin yılbaşından sonra aradan zaman geçmesine karşın yayınlanmaması dikkat çekerken Deniz Çakır, Oktay Kaynarca ile başrolünü oynadığı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında bir metin kaleme alarak takipçileriyle paylaştı.

"TEK DERDİMİZ BU OLSUN"

Dizinin yayınlanmamasıyla ilgili olarak kendilerine yüklenilmemesi gerektiğini söyleyen Çakır şu ifadeleri kullandı: "Güzel izleyici, 'Dizi neden yok diye sitemli sözler içindesiniz' Ama bu kanal ve yöneticiler arasındaki bir durum ve karar.
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