'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Dizisi İki Üç Hafta Daha Yok

Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin iki üç hafta daha yayınlanmayacağı ve başka kanala geçeceği iddiası dizi tutkunlarını tedirgin etti.