'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Dizisi İki Üç Hafta Daha Yok

Yeni yıla girdiğimizden bu yana 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Sevenleri diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken dizinin oyuncuları da geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesaplarından yeni bölümlerin geleceğiyle ilgili müjdeyi vermişlerdi.
SEYİRCİ TEDİRGİN
Ancak yeni bir hafta gelmesine rağmen 54. bölüm fragmanının yayınlanmaması dizinin seyircilerini tedirgin etti. Konuyla ilgili taraflardan bir ses çıkmazken, magazin kulislerinde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 54.