Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 24 Ocak'ta İzleyici ile Buluşuyor

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir süredir yayınlanmayan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ilgili "24 Ocak'ta kaldığımız yerden" notunu paylaştı.

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümleriyle ekrana gelmemiş, ara açıldıkça da dizinin izleyicileri meraklanmaya başlamıştı.

KANAL DEĞİŞTİRECEĞİ SÖYLENİYORDU

Bunların üzerine bir de dizinin daha da gecikeceği ve hatta kanal değiştirebileceği yönünde haberler çıkınca 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmişti.

OKTAY KAYNARCA BEKLENEN HABERİ VERDİ

Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi.