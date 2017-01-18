Eski Sevgilisi Yüzüne Bakmayınca Derya Şensoy Ağlama Krizine Girdi

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun boşanmasına neden olarak gösterilen Derya Şensoy'a eski sevgiliden darbe geldi.

Kardeşi Ferhan Şensoy'la Cihangir'de bir mekana giden Derya Şensoy eski sevgilisi ile karşılaştı. Sevgilisinin yüzüne bakmamasına sinirlenen Şensoy ağlama krizine girip mekanı terk etti.

SELAM BİLE VERMEDİ

Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy'la kafa dağıtmak için Cihangir'de bir mekana gitti. Kısa bir süre sonra, Şensoy'un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekâna geldi. Yakınlardaki bir masada oturan gruptan yakışıklı oyuncu, "Dost olarak ayrıldık" dediği sevgilisine selam bile vermedi.