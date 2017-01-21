Ünlü Sunucu Özge Uzun, Evlilik Kararı Ardından Azerbaycan'a Yerleşiyor

Sunucu ve yazar Özge Uzun, eski eşi Volkan Üst ile yeniden evlenme kararı aldıktan sonra eşiyle birlikte Bakü'de yaşama kararı aldı. Bu haberi duygusal ifadelerle sosyal medyadan duyurdu.

Son olarak TRT ekranlarında sunucu olarak karşımıza çıkan Özge Uzun, eski eşiyle evlilik kararının ardından Bakü'ye yerleşiyor. Geçtiğimiz gün bir kına gecesi düzenleyen Özge Uzun, İstanbul'daki son günlerini doyasıya eğlenerek geçirdi. 20 senedir yaşadığı İstanbul'dan ayrılacağını duygusal bir mesajla duyurdu.

CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİNE YANIT: EVET

Ünlü televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'ten Dağhan ve Ömür Siva isminde iki çocuğa sahip olan Özge Uzun, eşiyle 2015 yılında boşanmıştı.