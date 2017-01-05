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Erkan Petekkaya, Afrika Tatilinde Şifacılar Sayesinde Alkolü Bıraktı

Oyuncu Erkan Petekkaya, Afrika tatilinde hem ruhunu arındırdı hem de huzur buldu. 'Laibon' denilen şifacıların yolunu tutan Pettekkaya, o günden sonra sağlığına kavuştu.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın geçtiğimiz yaz başında eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cano ile gittiği Afrika tatiline dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

ÇAREYİ ALTERNATİF TIPTA BULDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sık sık alkollü halleriyle manşet olan ünlü oyuncunun, durumdan rahatsızlık duymasıyla Tanzanya'da bu kötü alışkanlığını bırakmasına yardımcı olacak farklı bir yönteme başvurduğu iddia edildi. 2014 yılında da özel bir hastanede 10 günlük tedavi gören ancak kısa süre sonra yeniden alkol kullanmaya başlayan Petekkaya, eşi Didem Hanım'ın da isteğiyle çareyi alternatif tıpta buldu.
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Erkan Petekkaya, Takvim Gazetesi, Tanzanya, Şamanist, Hastane

Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 11:54:00
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