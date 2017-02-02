Erhan Çelik'in Önlenemez Yükselişi! Ahmet Hakan'ı Yıkıp Geçti

Özel hayatında mutsuzluk yaşayan ve Gülben Ergen'le iki yıllık evliliğine son veren Erhan Çelik başarıyı ekranda yakaladı. Reytinglerde her geçen gün yükselen TRT haber dün akşam kendi zirvesini yaparak Total'de 15. sırada yer aldı.
AHMET HAKAN'I GERİDE BIRAKTI
Bunun bir başka anlamı daha vardı. Erhan Çelik bu sonuçlarla Kanal D Ana Haber'e iddialı bir giriş yapan ama retinglerde istediği sonuçları alamayan Ahmet Hakan'ı da geride bırakmış oldu.
ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ
Erhan Çelik'in koltuğa oturduğu günden bu tarafa reytinglerde sürekli yükselen TRT Haber, büyük başarının altına imza atmış oldu.