Erhan Çelik'in Önlenemez Yükselişi! Ahmet Hakan'ı Yıkıp Geçti

Özel hayatında zor günler geçiren Erhan Çelik ekrandaki yükselişini sürdürdü ve dün akşam ilk kez Ahmet Hakan'lı Kanal D haberi geçerek reytinglerde 15. sırada yer aldı.

Özel hayatında mutsuzluk yaşayan ve Gülben Ergen'le iki yıllık evliliğine son veren Erhan Çelik başarıyı ekranda yakaladı. Reytinglerde her geçen gün yükselen TRT haber dün akşam kendi zirvesini yaparak Total'de 15. sırada yer aldı.

AHMET HAKAN'I GERİDE BIRAKTI

Bunun bir başka anlamı daha vardı. Erhan Çelik bu sonuçlarla Kanal D Ana Haber'e iddialı bir giriş yapan ama retinglerde istediği sonuçları alamayan Ahmet Hakan'ı da geride bırakmış oldu.

ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ

Erhan Çelik'in koltuğa oturduğu günden bu tarafa reytinglerde sürekli yükselen TRT Haber, büyük başarının altına imza atmış oldu.