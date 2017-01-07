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Erdi'nin Ailesi Finalde Neler Söyledi?

Erdi'nin ailesi büyük finalde stüdyodaki yerlerini aldı. Erdi'nin ailesi büyük finalde stüdyodaki yerlerini aldı. Ailesi, Erdi'ye olan inançlarını stüdyoda dile getirdiler.
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Haber Yayın Tarihi: 7.1.2017 00:47:00
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