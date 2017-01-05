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Erdi, Filiz'in Elenmesinin Ardından Neler Söyledi?

Kızlar evinden son elenen isim Filiz oldu. Kızlar evinden son elenen isim Filiz oldu. Erdi, evde Filiz'in elenmesine en çok üzülen isim oldu...
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Haber Yayın Tarihi: 5.1.2017 23:27:00
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