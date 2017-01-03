Erdi'den Rakiplerine Gözdağı! 'Mücadelemin Sonuna Geldim' Göz6 evinde Filiz ile dertleşen Erdi rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Göz6 evinde Filiz ile dertleşen Erdi rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.