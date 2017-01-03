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Erdi'den Rakiplerine Gözdağı! 'Mücadelemin Sonuna Geldim'

Göz6 evinde Filiz ile dertleşen Erdi rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Göz6 evinde Filiz ile dertleşen Erdi rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi: 3.1.2017 00:47:00
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