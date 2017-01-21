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Erdi'den O İsmin Horlamasına İlginç Benzetme

Survivor yarışmacıları adada ilk gecelerini geçirdi. Survivor yarışmacıları adada ilk gecelerini geçirdi. Erdi, Gökhan'ın horlamasını 'ultimatom'a benzetti...
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Survivor

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 23:36:00
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