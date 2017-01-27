Enis ve Yaşar Düellosu 'Zalim' Gökhan&Hakan'ın yarışmacıları Enis Uğurlu ve Yaşar Gümüş 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar. Gökhan&Hakan'ın yarışmacıları Enis Uğurlu ve Yaşar Gümüş 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar.