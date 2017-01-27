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Enis ve Yaşar Düellosu 'Zalim'
Gökhan&Hakan'ın yarışmacıları Enis Uğurlu ve Yaşar Gümüş 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar.
Gökhan&Hakan'ın yarışmacıları Enis Uğurlu ve Yaşar Gümüş 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar.
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Gökhan Hakan
,
Sonbahar
,
Uğurlu
,
Gümüş
Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 00:18:00
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