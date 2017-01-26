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Emre Burak ve Rıza 'Sonbahar'

Sibel Can'ın yarışmacıları Emre Burak Doğan ve Rıza Bayramiç 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar. Sibel Can'ın yarışmacıları Emre Burak Doğan ve Rıza Bayramiç 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar.
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Burak Doğan, Sibel Can, Bayramiç, Sonbahar

Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:56:00
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