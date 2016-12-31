Emre Belözoğlu, Bir de Türkü Söyledi Emre Belözoğlu, O Ses Türkiye sahnesinde jüri üyelerinin de isteği ile türkü seslendirdi. Emre Belözoğlu, O Ses Türkiye sahnesinde jüri üyelerinin de isteği ile türkü seslendirdi.