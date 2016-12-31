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Emre Belözoğlu, Bir de Türkü Söyledi

Emre Belözoğlu, O Ses Türkiye sahnesinde jüri üyelerinin de isteği ile türkü seslendirdi. Emre Belözoğlu, O Ses Türkiye sahnesinde jüri üyelerinin de isteği ile türkü seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2016 22:36:00
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