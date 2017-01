Elif Dünüroğlu ve Karima Gouit'in Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yarışmacıları Elif Dünüroğlu 'Can't Take My Eyes Off You' şarkısıyla, Karima Gouit ise 'Düm Tek Tek' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yarışmacıları Elif Dünüroğlu 'Can't Take My Eyes Off You' şarkısıyla, Karima Gouit ise 'Düm Tek Tek' şarkısıyla bire bir eşleşmede yarıştı.