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Ecem'in Annesi Finalde Neler Söyledi?

Ecem'in annesi Mine Hanım finalde stüdyodaki yerlerini aldı. Ecem'in annesi Mine Hanım finalde stüdyodaki yerlerini aldı. Annesi, Ecem'e olan inancını stüdyoda dile getirdiler.
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Haber Yayın Tarihi: 7.1.2017 00:57:00
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