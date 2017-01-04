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Ecem'e Doğum Günü Sürprizi!

Göz6 evinin sakinleri, 4 Ocak doğumlu olan Ecem'in doğum gününü kutladılar. Göz6 evinin sakinleri, 4 Ocak doğumlu olan Ecem'in doğum gününü kutladılar. Filiz, Ecem için doğum günü pastası hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi: 4.1.2017 23:57:00
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