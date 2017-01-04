Ecem'e Doğum Günü Sürprizi! Göz6 evinin sakinleri, 4 Ocak doğumlu olan Ecem'in doğum gününü kutladılar. Göz6 evinin sakinleri, 4 Ocak doğumlu olan Ecem'in doğum gününü kutladılar. Filiz, Ecem için doğum günü pastası hazırladı.