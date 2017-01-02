Ebru Şallı ve Cem Yılmaz Aşkı Tam Gaz! Aşk Yuvalarında Buluşuyorlar

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz'ın, Ağustos'ta İzmir- Çeşme'de başlayan ilişkileri 5 ay içinde 5 kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi.
EBRU, ARDA TURAN İLE ANILMIŞTI
Ebru Şallı'nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir iş adamıyla İtalya'da görüldüğü konuşuldu. Cem Yılmaz'ın bu süre içinde eski eşi, oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile sık görüntülenmesi de akılları karıştırdı.
5 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI
Ebru Şallı ile Cem Yılmaz yeniden bir arada! Çift, Cem Yılmaz'ın Levent'teki lüks dairesinde buluşuyor.