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Ebru Şallı ve Cem Yılmaz Aşkı Tam Gaz! Aşk Yuvalarında Buluşuyorlar

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz birbirlerinden kopamıyor. Sevgililerin ünlü komedyenin Levent'teki lüks dairesinde buluştuğu konuşuluyor.

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz'ın, Ağustos'ta İzmir- Çeşme'de başlayan ilişkileri 5 ay içinde 5 kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi.

EBRU, ARDA TURAN İLE ANILMIŞTI

Ebru Şallı'nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir iş adamıyla İtalya'da görüldüğü konuşuldu. Cem Yılmaz'ın bu süre içinde eski eşi, oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile sık görüntülenmesi de akılları karıştırdı.

5 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz yeniden bir arada! Çift, Cem Yılmaz'ın Levent'teki lüks dairesinde buluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 15:19:00
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