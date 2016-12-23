Ebru Gündeş'ten Sürpriz Karar! Boşanmaktan Vazgeçti

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş kararından vazgeçti. Çiftin kısa süre önce barıştığı ortaya çıktı.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı. Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD'de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.

İKİ TARAF DA DAVA AÇMADI

Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab'la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu.

TELEFONLA GÖRÜŞEN ÇİFT BUZLARI ERİTTİ

Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi.