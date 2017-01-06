Dünya Sineması Yasta! Ünlü aktör Om Puri Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri, 66 yaşında hayatını kaybetti. Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitiren Bollywood yıldızının ölüm nedenini, ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher açıkladı.
ÖLÜM NEDENİ: ANİ KALP DURMASI
Kher, Reuters'a yaptığı açıklamada, Puri'nin, "ani kalp durması" sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. BBC'ye konuşan bir akrabası ise, Puri'nin, Mumbai'deki evinin yatağında ölü bulunduğunu belirtti.
'HAYALET VE KARANLIK' FİLMİNDE DE OYNAMIŞTI
Puri, başrollerinde Michael Douglas ve Val Kilmer'ın oynadığı, 1996 yapımı "The Ghost and the Darkness" (Hayalet ve Karanlık) filminde de oynamıştı.