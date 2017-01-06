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Dünya Sineması Yasta! Ünlü aktör Om Puri Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın dünyaca ünlü aktörlerinden Om Puri, yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher, ölüm nedenine ilişkin "ani kalp durması" açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri, 66 yaşında hayatını kaybetti. Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitiren Bollywood yıldızının ölüm nedenini, ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ: ANİ KALP DURMASI

Kher, Reuters'a yaptığı açıklamada, Puri'nin, "ani kalp durması" sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. BBC'ye konuşan bir akrabası ise, Puri'nin, Mumbai'deki evinin yatağında ölü bulunduğunu belirtti.


'HAYALET VE KARANLIK' FİLMİNDE DE OYNAMIŞTI

Puri, başrollerinde Michael Douglas ve Val Kilmer'ın oynadığı, 1996 yapımı "The Ghost and the Darkness" (Hayalet ve Karanlık) filminde de oynamıştı.
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Richard Attenborough, Michael Douglas, Anupam Kher, Val Kilmer, Bollywood

Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 10:45:00
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