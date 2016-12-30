"Dönerse Senindir" Senaristlerinden Olay Yaratan Hemşire Sahnesine Açıklama Geldi

"Dönerse Senindir" filmindeki tartışmalara yol açan hemşire sahneleriyle ilgili filmin senaristleri Oğulcan Türe ve Gizem Elçi'den ilk açıklama geldi.

Dönerse Senindir filminin senaristleri Oğulcan Türe ve Gizem Elçi, tepki çeken ve suç duyurusunda bulunulan 'Hemşire' sahneleri hakkında açıklama yaptı.

"HİÇBİR ART NİYET YOK"

Gizem Elçi hemşirelerden tepki alan sahneler için "Hassasiyeti anlıyoruz. Ama yüzde yüz söyleyebiliriz ki hiçbir art niyet yok. Kötü niyet olan sahneler değil. Filme gidenler zaten görmüşlerdir. Çok kısa, üç dört saniye filmin içinde olan sahneler ve yapım şirketinin inisiyatifinde aslında bu sahnelerin çekilmesi ve yayınlanması ya da yayınlanmaması kararı.