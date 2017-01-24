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Doğulu Kardeşler, Babalarını Son Yolculuğuna Uğurladı

Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu'nun cenazesinde, Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

Mersinli olan ve Mersin'de yaşayan Kemal Doğulu ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin'e geldi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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Kemal Doğulu, Kadir Doğulu, Kalp Krizi, Güneykent, Mersinli

Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 22:58:00
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