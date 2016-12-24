Dizi Setindeki Kavganın Faturası Selen'e Kesildi!

Can Yaman'la Selen Soyder arasında "Hangimiz Sevmedik?" dizisinin setinde çıkan kavganın faturası, Soyder'e kesildi. Yapımcı, Soyer'in işine son verdi.

"Hangimiz Sevmedik?"te dizi setinde yaşanan kavganın faturası Selen Soyder'e kesildi. "Hangimiz Sevmedik?" dizisinin yapımcı firması, tarafını Can Yaman'dan yana tutup Soyder'le olan sözleşmesini feshetti.

"SETTE KONTROLSÜZ VE UYGUNSUZ DAVRANIYOR"

"Hangimiz Sevmedik?" isimli dizide birlikte rol alan Selen Soyder ile Can Yaman arasındaki krize ilginç bir çözüm bulundu! Sette birbirlerine bardak fırlatan ikiliden Soyder, geçtiğimiz gün Yaman'ı "Sette kontrolsüz ve uygunsuz davranıyor" diyerek suçlamıştı.