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Dirim Bayhan 'Başka Bahar'
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan, 'Başka Bahar' şarkısını seslendirdi.
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan, 'Başka Bahar' şarkısını seslendirdi.
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[9160935] Acunn.com
Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 21:56:00
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