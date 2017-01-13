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Dirim Bayhan 'Başka Bahar'

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan, 'Başka Bahar' şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan, 'Başka Bahar' şarkısını seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 21:56:00
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