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Diriliş Ertuğrul'un Arapça Afişleri Katar Sokaklarını Süsledi

Bugün Katar'da gösterime girecek olan Diriliş Ertuğrul dizisinin Arapça afişleri, başkent Doha'nın sokaklarında sergilendi.

Katar'ın devlet televizyonu, TRT ile yaptığı anlaşmayla Diriliş Ertuğrul dizisinin yayın haklarını satın almıştı. Qatar TV ekranlarında Arapça dublajlı olarak bugün gösterime girecek dizinin afişleri, başkent Doha'nın sokaklarını süsledi.

60 CİVARI ÜLKE BAŞVURDU

Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışından da birçok hayranı olan dizi 16 Ocak'ta ilk kez resmen yurt dışında yayınlanacak. TRT Genel Müdürü Şenol Göka da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu bildirmişti.
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Diriliş Ertuğrul, 16 Ocak, Başkent, Arapça, Katar

Haber Yayın Tarihi: 16.1.2017 09:54:00
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