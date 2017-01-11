Diriliş Ertuğrul Dizisi Katar'da Gösterime Girecek

Katar medyası ve TRT arasında imzalanan anlaşma sonucu, Diriliş Ertuğrul dizisi Arapça dublajıyla Katar televizyonlarında yayınlanacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranında izleyicileriyle buluşacağı bildirildi. Dizinin Arapça dublajlı halinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

KATAR MEDYASI İLE ANLAŞILDI

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında telif hakkı konusunda imzalanan anlaşma sonucu başrolde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Katar'da yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.

ARAPÇA DUBLAJLA EKRANLARDA



Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajıyla ekranlarda olacağını duyurdu.