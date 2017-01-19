Diriliş Ertuğrul Dizisinde Ertuğrul Gazi'nin Kılıç Dövüşü Nefes Kesti

Dün akşam ekranlara gelen 'Diriliş Ertuğrul' reytinglerde yine zirveye oturdu. Alplerini kurtarmak için kaleye giren Ertuğrul Bey'in kılıç dövüşü sahneleri soluksuz izlendi.

Diriliş Ertuğrul dizisi dün akşam 73. bölümüyle TRT 1 ekranlarındaydı. Dizinin yeni bölümü tüm reyting gruplarında birinci gelirken, Ertuğrul Bey'in baskın sahnesi akıllarda yer etti. Uzun bir ara verdikten sonra yayınlanan dizi, yeni bölümüyle tam not aldı.

ÖZETİ TÜM REYTİNGLERDE İKİNCİ

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü AB grubunda 17.23 reyting 36.02 share oranıyla rekor bir başarıya imza attı. Tüm reyting gruplarında birinci gelen dizinin özeti de yine tüm reyting gruplarında ikinci oldu.