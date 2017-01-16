Derya Şensoy, Rüzgarın Azizliğine Uğradı; Eteği Açıldı

Adı Sarp Levendoğlu ile aşk dedikodularına karışan Derya Şensoy, restoran çıkışı soruları yanıtsız bırakırken rüzgarın azizliğine uğrayınca frikik verdi.

Derya Şensoy önceki akşam kardeşi Ferhan ile Gümüşsuyu'nda restoran çıkışı görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sokakta yürürken rüzgarın etkisiyle elbisesi açılan Derya Şensoy Sarp Levendoğlu ile yasak aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ünlü oyuncu çıkan haberlerden sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem.