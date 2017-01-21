Derya Şensoy, Bir Kez Daha Ulu Orta Seçkin Özdemir İçin Krize Girdi

Eski sevgilisi Seçkin Özdemir'i kafasından atamayan ve geçen günlerde ağlama krizine giren Derya Şensoy, bu sefer Seçkin Özdemir'in rol arkadaşının karşısında ağlayarak, "Beni ona götür" diye bağırdı.

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, eski sevgilisi Seçkin Özdemir'i bir türlü üzerinden atamıyor! Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi için ağlama krizine girerek magazin basınına yansıyan Şensoy, bir kez daha aynı semtte ağlama krizine girdi.

SEÇKİN'İN ROL ARKADAŞINA 'BENİ SEÇKİN'E GÖTÜR' DİYEREK AĞLADI

Bu aralar adı Sarp Levendoğlu ile anılsa da, o eski sevgilisi Seçkin Özdemir'i unutamıyor! Habertürk'ün haberine göre önceki gün Cihangir'deki bir mekânda ağlama krizine giren Derya Şensoy, Seçkin Özdemir'in rol arkadaşı Müjde Uzman'a "Beni Seçkin'e götür" diye bağırdı.