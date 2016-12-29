Deniz Saral'dan Şarkı Performansı İşte Benim Stilim jürisinin isteği üzerine Deniz Saral kendi bildiği bir şarkıyı seslendirdi. İşte Benim Stilim jürisinin isteği üzerine Deniz Saral kendi bildiği bir şarkıyı seslendirdi.