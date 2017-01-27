Demet Akalın'a İzdivaç Teklifi! Kabul Ederse 12 Milyon Kazanacak

İzdivaç programlarının ekrandan kaldırılmasını bekleyenlere kötü haber. Demet Akalın'a Seda, Zuhal ve Esra'ya rakip olması için yıllık 12 milyon lira teklif edildi.