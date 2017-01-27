Demet Akalın'a İzdivaç Teklifi! Kabul Ederse 12 Milyon Kazanacak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon lira kazanacak.
YAYINA BAĞLANIP DOĞRULADI
Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.
"İŞİ GÜCÜ BIRAKIR BU İŞİ YAPARIM"
Akalın, "Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım" dedi.