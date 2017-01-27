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Demet Akalın'a İzdivaç Teklifi! Kabul Ederse 12 Milyon Kazanacak

İzdivaç programlarının ekrandan kaldırılmasını bekleyenlere kötü haber. Demet Akalın'a Seda, Zuhal ve Esra'ya rakip olması için yıllık 12 milyon lira teklif edildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon lira kazanacak.

YAYINA BAĞLANIP DOĞRULADI

Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIR BU İŞİ YAPARIM"

Akalın, "Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım" dedi.
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Demet Akalın, Kanal D, İzdivaç, Kaza

Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 14:50:00
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