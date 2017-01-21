Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu: Çıplak ve İç Çamaşırlı Poz Vermem

Annesi gibi Türk televizyonu ekranlarında adından söz ettirecek bir isim olmak için çalışan Deren Talu, keskin kurallarının altını çizerek, "Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum" dedi.