Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu: Çıplak ve İç Çamaşırlı Poz Vermem

Defne Samyeli'nin kızı 20 yaşındaki Deren Talu, annesinin izinden giderek ABD'de oyunculuk eğitimi alıyor. İlerleyen yıllarda ekranlarda sıkça adından söz ettirecek olan Deren, prensipleri hakkında şimdiden konuşmaya başladı.
"TÜRKİYE'DE OYUNCULUK YAPACAĞIM"
Şu sıralar dünyaca ünlü modellik ajansı Elite Model agency'de de mankenlik yapan Talu, modelliği ek gelir için yaptığını belirtti ve ekledi: "Türkiye'ye döndüğümde oyunculuk yapacağım."
"ÇIPLAK POZ VERMEM"
Mankenliği geçici iş olarak bellediğini itiraf etmekten sakınmayan Talu, bu yüzden prensipleri olduğunun altını çizdi.